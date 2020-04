Appell: Müll nicht in der Natur entsorgen

Kaputte Autoreifen, Plastik, Metalldosen, Kleidung sowie alte Schirmständer werden mitten in der Natur abgelegt – Fotos davon sieht man immer häufiger in sozialen Netzwerken.

Mehrere Gemeinden kämpfen mit abgelagertem Müll

Auch der Bürgermeister von Neutal (Bezirk Oberpullendorf) Erich Trummer (SPÖ) hat mit illegal abgelagertem Müll zu kämpfen. Als Präsident des Gemeindevertreterverbandes weiß er, dass das Problem mehrere Gemeinden haben. „Wir haben natürlich verschiedene Informationen und Meldungen aus den Gemeinden bekommen. Wo wir sehen, dass sogar Möbel, Kleidungsstücke und alles Mögliche entsorgt wird“, so Trummer.

Lampel: „Müll bis Ostern zu Hause lagern“

Der Obmann des Burgenländischen Müllverbandes, Michael Lampel, appelliert deshalb, anfallenden Sperrmüll, bis hin zu aussortiertem Gewand, bis Ostern daheim zu lagern und erst dann wegzubringen. „Derzeit ersuchen wir noch, dass sie das bis Ostern noch zu Hause sammeln, und nach Ostern wird dann die eine oder andere Erleichterung kommen“, so Lampel. Für Grünschnitt öffnen einzelne Gemeinden den Bauhof zeitweise – etwa in Deutschkreutz oder Neusiedl am See. In Eisenstadt wird Grünschnitt per Anmeldung sogar abgeholt.

Trummer: „Sammelstellen bedarfsorientiert öffnen“

Eine Alternative in Sachen Sperrmüll-Entsorgung schlägt unterdessen der Gemeindevertreterverband vor. „Deshalb habe ich auch die Gemeinden angeregt, hier bedarfsorientiert, mit begründeten Anlassfällen, Altstoffsammelstellen zu öffnen und den Müll zu übernehmen, damit er nicht in der Natur und der Umwelt landet“, ergänzte Trummer.

Also die Gemeinde anrufen und einen Termin vereinbaren und gezahlt wird im nachhinein, so der Vorschlag. Die Restmüllentsorgung läuft unterdessen in den üblichen Intervallen, auch wenn das Müllaufkommen fast Ausmaße wie zur Weihnachtszeit annimmt – auch hier richtet der Müllverband die Bitte an die Bevölkerung, den Müll sorgsam zu trennen.