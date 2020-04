Coronavirus

1.000 Lehrer arbeiten in den Osterferien

Im Burgenland werden in den Osterferien 1.040 Lehrer im Einsatz sein. Sie haben sich freiwillig zum Betreuungsdienst in den Schulen gemeldet, teilte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Donnerstag mit.