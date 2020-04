Wohnbaugenossenschaften bieten Stundungen an

Mit dieser Sofortmaßnahme sollen Härtefälle abgefedert werden. Oberstes Ziel sei, dass keine Burgenländerin und kein Burgenländer in Existenznöte komme, so Wohnbaulandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Weitere gemeinsame Initiativen im Bereich Wohnen seien geplant, teilte Dorner am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Die Mieter hätten derzeit ohnehin genug andere Sorgen, da dürfe nicht auch noch der Verlust der Wohnung oder des Reihenhauses drohen, betonte Alfred Kollar, Geschäftsführer der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) und Obmann der Gemeinnützigen Bauvereinigungen des Burgenlandes.

„Schulterschluss“ der Genossenschaften

Alle burgenländischen Genossenschaften seien starke gesunde Unternehmen und versuchen ihre Mieter zu begleiten und Hilfestellungen zu geben, betonte Peter Schlappal, Geschäftsführer Erste Burgenländische Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft (EBSG).

Niemand brauche in Zeiten der Krise Angst um seinen Wohnraum haben – jetzt sei ein Schulterschluss gefragt, so Johann Fellinger, Geschäftsführer B-SÜD Gemeinnützige WohnungsgesmbH.

Man stehe den Mietern in diesen schwierigen Zeiten bei und man sei bemüht, rasche und flexible Lösungen zu finden, betonte Erwin Holzhofer, Geschäftsführer der Neuen Eisenstädter.