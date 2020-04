WIFI, BFI und VHS setzen auf Online-Lernen

Die Fortbildungsinstitute des Landes haben sich wegen der Coronavirus-Krise von einem Tag auf den anderen auf Online-Unterricht umstellen müssen. WIFI, BFI und Volkshochschulen versuchen, so viele Kurse wie möglich via E-Learning und Videokonferenzen abzuhalten und auch ihre Trainer in dieser neuen Form des Unterrichts zu schulen.

Für Praxisübungen, die nicht online absolviert werden können, setzt man auf Zeit, erklärt WIFI-Institutsleiter Harald Schermann. „Bereiche, wo das nicht möglich ist, versuchen wir in die Sommermonate zu schieben, damit wir hier auch die Lehrpläne entsprechend ändern. Das heißt, die vorziehen, die wir online machen können und dafür die Bereiche, wo Präsenzphasen notwendig sind, nach hinten zu verschieben.“ Das WIFI versuche auch in der Krise, so viele der 400 freiberuflichen Trainer wie möglich einzusetzen und biete ihnen Beratung an, damit sie zu entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen kommen, so Schermann.

BFI: Finanzielle Lage angespannt

Beim BFI ist der Großteil der Trainer angestellt, insgesamt gibt es im Burgenland 150 Mitarbeiter, die derzeit vor allem Online-Kurse für AMS-Kunden weiterführen. Die finanzielle Lage sei dennoch angespannt, so BFI-Burgenland-Geschäftsführer Jürgen Grandits. „80 Prozent unserer Aufträge kommen übers AMS, aber 20 Prozent auch vom frei finanzierten Bereich und der steht momentan zur Gänze und bei einem Umsatz von zehn Millionen Euro ist das schon eine Menge an Geld. Wir können bislang ohne Kurzarbeit auskommen, aber wenn das Schließen länger andauert, werden wir auch dieses Instrument überlegen.“

Volkshochschulen: Einnahmen aus Kursen fehlen

Auch die Volkshochschulen stehen unter finanziellem Druck, so Geschäftsführerin Christine Teuschler. „Es ist schon ein ziemlicher Kurseinnahmenausfall und wir hoffen, dass wir da auch von der öffentlichen Hand eine Unterstützung bekommen. Momentan fallen wir leider in keinen dieser Hilfs- und Förderfons und Unterstützungsfonds rein.“ Vorerst bis nach Ostern haben die Volkshochschulen ihr Kursangebot unterbrochen. Dann will man in so vielen Bereichen wie möglich Onlinekurse anbieten, wenn es die Situation erfordert.