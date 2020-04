Coronavirus

Gute Geschäfte für Trafikanten

Seit Ungarn die Notfall-Verordnung beschlossen hat, werden vor allem in den Trafiken in Grenznähe mehr Zigaretten verkauft. Von ungarischer Seite wiederum bleiben jetzt viele Lottospieler aus. In Summe machen die Trafikanten aber etwas mehr Umsatz.