Schutzmasken werden Alltag

Bettina Zsabetich betreibt als selbstständige Spar-Kauffrau vier Filialen, eine davon in Purbach. Seit Mittwochfrüh verfügt sie über Schutzmasken und verteilte sie bereits an ihre Kunden, die darauf positiv reagieren würden. Ganz wichtig sei es jetzt, dass ein Mitarbeiter beim Eingang stehe und die Kunden darauf hinweise, dass sie die Masken tragen sollen, um sich und andere zu schützen. „Je mehr da erklärt wird, umso besser ist es in diesen Zeiten. Aufklärungsarbeit ist ganz, ganz wichtig“, so Zsabetich. Die Masken sind für die Kunden gratis.

ORF

Vier Millionen Masken täglich

Ab 6. April müssen österreichweit alle Geschäfte mit einem mehr als 400 Quadratmeter großen Kundenbereich Masken ausgeben. Laut Experten würden dafür rund vier Millionen Stück täglich gebraucht. Zsabetich beziffert die monatlichen Kosten für eine Filiale mit rund 7.000 Euro. „Das ist ein Menge Geld und Gott sei Dank bekommen wir das vom Konzern zur Verfügung gestellt“, so die Kauffrau.

Auch das Abstandhalten in den Supermärkten und Drogerien soll genauer geregelt werden, vor allem in den Stoßzeiten. So sollen Maßnahmen ergriffen werden, damit sich nicht zu viele Menschen auf einmal im Geschäftsraum aufhalten. Das umzusetzen werde schwierig, sagt Zsabetich. In diesem Fall müsste das ein Security-Mitarbeiter machen. „Das würde von den Kunden mehr akzeptiert werden, als wenn wir das selber tun“, so Zsabetich.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) sagte dazu in einer Aussendung, dass das Land Burgenland diese von der Bundesregierung angeordneten Maßnahmen vollinhaltlich mittrage, da man sich der Verantwortung gegenüber den Burgenländerinnen und Burgenländern bewusst sei.