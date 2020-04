Banken gewähren Zahlungsaufschub

Die Banken fangen das Problem momentan auf, indem sie Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten eine Stundung gewähren, also einen Zahlungsaufschub. „Wir haben 1.200 Stundungen in den letzten sechs Tagen abgewickelt – nur die Landesbank. Das heißt, drei Monate, sechs Monate keine Raten. Ich glaube, es ist die Zeit gekommen, wo man betriebswirtschaftlich denken muss – gar keine Frage – wo man aber die Volkswirtschaft im Hintergrund haben muss“, so der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Burgenland, Rudolf Könighofer. Wer wegen der aktuellen Situation Zahlungsschwierigkeiten hat, müsse auch nicht befürchten, von seiner Bank derzeit als weniger kreditwürdig eingestuft zu werden, so Könighofer.

ORF

Auch die Bank Burgenland geht mit der Situation ähnlich um. Die Filiale in Neudörfl habe bereits vielen Kunden Stundungen gewährt, sagt Filialleiter Michael Wlaschits. „Derzeit ist die Hauptaufgabe bei uns, sich um unsere Kunden zu kümmern. Da geht es jetzt vor allem um Liquidität, um Ratenstundungen, wenn Leute arbeitslos sind oder in Kurzarbeit geschickt werden. Wir konzentrieren uns jetzt komplett auf unsere eigenen Kunden, weniger aufs Neugeschäft“, so Wlaschits.

Die Banken selbst werden durch die Zahlungsaufschübe ihrer Kunden nicht in Schieflagen kommen, sagt Könighofer. Das Eigenkapital sei groß genug, und die Europäische Zentralbank garantiere im Hintergrund die Sicherheit.