Coronavirus

Schutzausrüstung an Ärztekammer überreicht

Zur Versorgung niedergelassener Ärztinnen und Ärzte hat Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Mittwoch einen ersten Teil an Schutzausrüstung an Ärztekammerpräsident Michael Lang übergeben. Darunter waren auch 1.500 FFP2-Atemschutzmasken.