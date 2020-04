73-Jährige nach Autounfall gestorben

Der Unfall ereignete sich auf der Burgenlandstraße (B50) bei Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See). Die 73-jährige Autolenkerin war in Richtung Kittsee unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache prallte das Auto der Frau zwei Mal mit der rechten Seite gegen die Leitschiene. Das Auto brach daraufhin nach links aus und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. In dem Fahrzeug befanden sich der 26-jährige Lenker und seine 64-jährige Beifahrerin.

Im Krankenhaus verstorben

Sowohl die 73-jährige Frau als auch die 64-jährige Beifahrerin des anderen Pkw erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 26-jährige Mann blieb unverletzt. Die Schwerverletzten wurden in die Krankenhäuser Eisenstadt und Wiener Neustadt geflogen. In der Nacht auf Mittwoch erlag die 73-jährige Frau im Krankenhaus Eisenstadt ihren Verletzungen, teilte die Landespolizeidirektion Mittwochfrüh mit.