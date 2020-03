Weitere acht Erkrankte genesen

Die Zahl der Personen, die sich in Österreich nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert haben, ist am Dienstag (Stand 16.15 Uhr) erstmals auf über 10.000 gestiegen. Laut Gesundheitsministerium sind bisher insgesamt 10.019 Menschen positiv auf das Virus getestet worden – mehr dazu in news.ORF.at.

Im Burgenland verteilen sich die insgesamt 185 bestätigten Fälle folgendermaßen auf die einzelnen Bezirke:

Neusiedl: 44

Eisenstadt-Umgebung: 13

Eisenstadt: 11

Rust: 0

Mattersburg: 22

Oberpullendorf: 16

Oberwart: 62

Güssing: 10

Jennersdorf: 7

Laut Koordinationsstab stehen derzeit im Burgenland 787 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 12 Erkrankte befinden sich im für die isolierte Behandlung von COVID-19-Patienten eingerichteten Bereich des Krankenhauses Oberpullendorf, davon werden vier intensivmedizinisch betreut. Mit Stand Dienstag gibt es drei Todesfälle. 18 Personen sind genesen.

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten, gilt weiterhin: Bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450, wo die weitere Vorgehensweise abgeklärt wird. Abstriche werden auf behördliche Anordnung gemacht.