ÖVP zu Orban: „Später kritische Diskussion“

Während EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Maßnahmen Ungarns indirekt kritisierte, gab es aus Teilen der Europäischen Volkspartei (EVP) klare Worte in Richtung Viktor Orban und seiner Partei FIDESZ, die seit März 2019 von der EVP suspendiert ist – mehr dazu in news.ORF.at.

„Es geht darum, um Menschenleben zu schützen“

Angesprochen auf diese Kritik, meinte EU-Abgeordneter und ÖVP-Burgenland-Parteiobmann Christian Sagartz, dass es jetzt in erster Linie um Österreich und die Einhaltung der Schutzregelungen gehe. Zudem sei eine gute Zusammenarbeit mit den Nachbarländern notwendig. „Natürlich gilt es alle Entwicklungen auch bei unseren europäischen Nachbarn genau zu beobachten. Hier wird es später eine kritische Diskussion geben. Jetzt geht es darum Menschenleben zu schützen und nicht politisches Kleingeld zu wechseln“, so Sagartz – mehr dazu in Grüne fordern Doskozil-Reaktion zu Orban.

Kritik am Vorgehen Doskozils

Sagartz nahm auch zu der zwischen Österreich und Ungarn ausgehandelten Ausnahmeregelung für ungarische Pendler Stellung. Das Land Burgenland erhielt am Montag die offizielle Bestätigung, wonach es diese Ausnahmeregelung beim Grenzverkehr gibt. Die Verkehrsministerien von Ungarn und Österreich handelten diese aus – mehr dazu in Ausnahme für ungarische Pendler offiziell.

Es habe intensive Verhandlungen gegeben, sagte Sagartz „Der Innenminister und der Außenminister waren ständig in Kontakt mit den ungarischen Kollegen und haben diese Lösung zustande gebracht“. Weniger glücklich sei er über den offenen Brief von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Das war eigentlich nur eine Verunsicherung, hier wurde ein wenig Öl ins Feuer geschüttet. Das wäre nicht notwendig gewesen, denn seine Stellvertreterin Astrid Eisenkopf war über alle Vorgänge informiert“, so Sagartz – mehr dazu in Doskozil-Brief: Außenministerium überrascht.

„Krisenstimmung auch im EU-Parlament“

Auf die Frage, ob es angesichts der zahlreichen Alleingänge der EU-Staaten auch einen Plan der EU gebe, um die Coronavirus-Krise zu bekämpfen, antwortete Sagartz: „Am Donnerstag war die erste Sitzung des EU-Parlaments, die online stattgefunden hat. Es war auch eine Krisenstimmung im Parlament. Wir haben uns alle an die Schutzmaßnahmen gehalten und trotzdem hat das Parlament wichtige Entscheidungen getroffen“. Das Entscheidende in der Krise sei, dass die demokratischen Institutionen weiterarbeiten, so Sagartz.

Fürst: „Kritik abgehoben und grotesk“

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst bezeichnete die Kritik von Sagartz an Landeshauptmann Doskozil in Sachen Pendler-Ausnahmeregelung Dienstagabend als „völlig abgehoben“ und „grotesk“ . „Der burgenländische ÖVP Chef Christian Sagartz sitzt in Brüssel und dürfte nicht wirklich mitbekommen haben, dass erst durch die Intervention von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eine Lösung für ungarische Pendler erzielt werden konnte“,so Fürst.