Kastner: Volle Lager, keine Kunden

Im Abholmarkt Kastner sind die Lebensmittelregale derzeit übervoll. Der überwiegende Teil der Waren ist für den Lebensmitteleinzelhandel und vor allem für die Gastronomie vorgesehen. Da nun die Gastwirte, Kantinenbetreiber, aber auch Kurbetriebe nichts mehr einkaufen, ist das Geschäft massiv eingebrochen.

„Wir als regionales Familienunternehmen beliefern jetzt nur noch die kritische Infrastruktur, wie Spitäler oder das Rote Kreuz. Wir haben jetzt nur noch etwa 30 Prozent unseres Umsatzes“, sagte Prokurist Andreas Hackl. Seit 40 Jahren ist er bei der Firma Kastner beschäftigt. Noch nie zuvor sei es so schwierig gewesen die Lagerhaltung zu berechnen, erklärte Hackl. Das sei vor allen bei leicht verderblichen Lebensmitteln problematisch. „Jetzt ist es so, dass wir diese Waren unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Wir verschenken sie auch an Institute, an Flüchtlingsheime und andere“, so Hackl.

Früher war das Einkaufen im Abholmarkt nur für Gewerbetreibende mit Kundenkarte möglich, derzeit ist das Geschäft aber für alle geöffnet. Wegen der schwachen Kundenfrequenz wurden die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Zusätzlich wurden Verkaufteams gebildet um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu ermöglichen.