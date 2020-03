E-Learning funktioniert im Burgenland

Der Beginn der Zentralmatura ist für 19. Mai geplant. Ob dieser Termin hält, wird ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann nach Ostern bekanntgeben – mehr dazu in Faßmann verspricht Schülern Abschluss. Schulen werden vom Minister aufgefordert, bis zumindest Ende April Lernpakete für die Schüler zuhause vorzubereiten.

Nur wenige fehlen beim Online-Unterricht

Das Lernen zuhause funktioniert laut dem Minister bisher gut. Auch im Burgenland laufe das E-Learning nach seinen Rückmeldungen bisher gut. Bis jetzt gibt es nur vereinzelt Schülerinnen und Schüler, die sich am Unterricht nicht beteiligen. In manchen Familien fehle es an der nötigen Infrastruktur, sagte Zitz. In diesen Fällen stelle man den Betroffenen über die Lehrerinnen und Lehrer und über die Schulen dementsprechende Kommunikationsmittel – ob jetzt analog oder digital – zur Verfügung, damit sie keine Nachteile erleiden.

Nachteile soll es laut Bildungsminister Faßmann auch nicht für jene Schüler und Eltern geben, die bereits Anzahlungen für diverse Schulveranstaltungen bezahlt haben. Der Bund richtet einen Härtefallfonds ein und kann Stornokosten für Sprachreisen oder Schullandwochen übernehmen.