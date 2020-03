Floristen setzen auf Online-Verkauf

Auch die Gärtner und Floristen müssen ihre Geschäfte derzeit geschlossen halten. Doch es gebe mittlerweile zahlreiche Initiativen, die es den Konsumenten ermöglichten, sich Blumen und Pflanzen vor die Haustür liefern zu lassen, erklärte Innungsmeister-Stellvertreterin Michaela Grandits. Es gebe bei vielen heimischen Blumenfachgeschäften die Gelegenheit, per Telefon oder online, Blumen und Pflanzen zu bestellen – inklusive Beratung und kontaktloser Lieferung.

Plattform für Regionalversorger

Die Wirtschaftskammer bietet allen Firmen, die einen Online-Shop oder ein Lieferservice bereitstellen an, ihre Dienste im „Firmen A-Z“ eintragen zu lassen. So wolle man regionales Einkaufen in Zeiten der Coronavirus-Krise fördern, heißt es. Über die Plattform „Regional Einkaufen“ können Konsumentinnen und Konsumenten alle Unternehmen mit dem Zertifikat „Online-Shops/Lieferservice“ abrufen.