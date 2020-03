Coronavirus

Strandbad Podersdorf gesperrt

Wegen eines Besucheransturms am Wochenende ist das Strandbad in Podersdorf am Neusiedler See für Spaziergänger wegen der Coronaviruskrise gesperrt. Die Bevölkerung müsse geschützt werden, sagte Bürgermeisterin Michaela Wohlfart (ÖVP).