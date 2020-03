Gedenkveranstaltung beim Kreuzstadl abgesagt

Mit der Veranstaltung in Rechnitz (Bezirk Oberwart) wird seit vielen Jahren an die etwa 180 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter erinnert, die im März 1945 in der Nähe des Kreuzstadls ermordet wurden. Ihre sterblichen Überreste werden immer noch gesucht – mehr dazu in Suche nach NS-Opfern: Kein Hinweis auf Grab.

Dunst: „Dennoch der Opfer gedenken“

Veranstaltet wird die Gedenkfeier vom Verein RE.F.U.G.I.U.S. Im Vorjahr versammelten sich rund 150 Menschen beim Kreuzstadl, um der rund 180 Opfer des Südostwallbaus zu gedenken – mehr dazu in Rechnitz: Gedenken beim Kreuzstadl. Der Kreuzstadl sei ein „Mahnmal für nationalsozialistische Grausamkeit auf burgenländischem Boden“, sagte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) anlässlich der Absage der Gedenkfeier. Auch wenn es heuer keine Veranstaltung geben könne, sei es wichtig an die Opfer zu erinnern, so Dunst.