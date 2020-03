Bisher rund 80 Anzeigen im Burgenland

Bei einigen Beanstandungen habe es sich um „Unbelehrbare“ gehandelt, die sich in Gruppen zusammengefunden hätten, um gemeinsam zu trinken. „In den meisten Fällen ist es der Abstand, der ganz einfach nicht eingehalten wird“, Chefinspektor Heinz Heidenreich von der Landespolizeidirektion Burgenland gegenüber der APA. Mit den rund 80 Anzeigen liegt das Burgenland im Österreichvergleich auf dem letzten Platz – die meisten Anzeigen gab es in Wien.

Burgenländer sehr diszipliniert

Österreichweit gab es bisher mehr als 10.000 polizeiliche Anzeigen wegen Verstößen gegen das Anti-Corona-Maßnahmenpaket. Allein am vergangenen Wochenende wurden mehr als 2.000 Vorfälle angezeigt. Am Diszipliniertesten waren – in absoluten Zahlen – die Burgenländer und die Vorarlberger, wo am Samstag 14 bzw. 52 Anzeigen ausgesprochen wurden. Am Sonntag kam es in diesen beiden Bundesländern zu gar keinen Beanstandungen.