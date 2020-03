Erleichterungen bei Wohnbauförderung

Mit diesen Maßnahmen wolle man Härtefällen infolge der Coronaviruskrise vorbeugen. Bei der Wohnbauförderung werden in den Monaten April bis Juni keine Mahnspesen eingezogen, keine Verzugszinsen fällig oder Rückforderungen gestellt. Wer aufgrund der Coronaviruskrise eine Zahlungserleichterung für die Raten der Wohnbauförderungs-Darlehen benötigt, kann sich außerdem per Mail an die Wohnbauförderungsstelle wenden.

Mehr Geld für Wohnbeihilfe

Im Bereich der Wohnbeihilfe werden die Fördermittel um 250.000 Euro aufgestockt. Die Antragstellung wird vereinfacht, Unterlagen können auch im Nachhinein vorgelegt werden. „Wir wollen Menschen, die durch Jobverlust oder Kurzarbeit massive finanzielle Einbußen erleiden, unbürokratisch und rasch unter die Arme greifen. Personen, die durch die Coronaviruskrise unverschuldet in eine Notlage geraten, sollen nicht noch zusätzliche existenzielle Ängste und Sorgen haben, ob sie die nächste Monatsmiete noch zahlen können“, betonte Dorner. Das Paket tritt ab sofort in Kraft. Wenn nötig, können die Maßnahmen laut Dorner auch verlängert werden.