Waldstück bei Jois stand in Flammen

Noch ist unklar, was den Brand auslöste. Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntagabend, kurz nach 22.00 Uhr, über einen Böschungsbrand in einem Waldstück neben der B50 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehr als 50 Quadratmeter in Flammen.

FF Jois

Wind fachte Feuer noch an

Wegen des unwegsamen Geländes konnten die Feuerwehrleute nur schwer zum Brand vordringen. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten noch zusätzlich. Da es in unmittelbarer Nähe keine Wasserquelle gab, wurde ein Pendelverkehr mit dem zweiten Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Jois eingerichtet. Schon nach kurzer Zeit war der Brand unter Kontrolle. Gegen 01.01 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.