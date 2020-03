„Große Burgenland Tour“ 2020 abgesagt

„Die große Burgenland Tour“ ist eine der beliebtesten Publikumsaktionen des ORF Burgenland und hat mittlerweile Tradition. Aufgrund der aktuellen Situation und den damit verbundenen Gefahren hat sich der ORF Burgenland nun aber dazu entschieden, die Wanderung durch die Regionen des Landes abzusagen.

Derzeit keine Planungssicherheit

„Der ORF Burgenland als öffentlich-rechtliches Medium ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst und wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. Außerdem fehlt die nötige Planungssicherheit, um mit den Gemeinden die notwendigen Vorbereitungsarbeiten bis zum Tourstart abschließen zu können“, sagte ORF-Landesdirktor Werner Herics.

„Wir bedauern sehr, diesen Schritt tun zu müssen. Wir sind aber der Meinung, dass es unverantwortlich wäre, mehrere hundert Wanderer in dieser Woche aufeinander treffen zu lassen, auch wenn bis dahin die behördlichen Maßnahmen aufgehoben oder gelockert sein sollten“, sagte Christina Aichner, ORF Burgenland-Marketingleiterin und Organisatorin der Tour.

„Die große Burgenland Tour“ hätte von 21. bis 27. Mai 2020 in den Gemeinden Kittsee, Großhöflein/Eisenstadt, Loipersbach, Draßmarkt/Unterrabnitz, Kohfidisch, Rauchwart und Jennersdorf stattfinden sollen – mehr dazu in „Die große Burgenland Tour“ 2020. „Die große Burgenland Tour“ ist eine Publikumswanderung des ORF Burgenland in Zusammenarbeit mit Energie Burgenland, Burgenland Tourismus, BVZ und Wirtschaftskammer.