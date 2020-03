Persönliche Bankbesuche eher vermeiden

Pensionistinnen und Pensionisten gehen traditionell am ersten des Monats zur Bank, um ihre Pension abzuheben. Um zu vermeiden, dass am 1. April alle gleichzeitig in der Früh in die Bankfilialen kommen, rufen die Banken nun auf, noch vor kommendem Mittwoch telefonisch einen Termin in der Filiale zu vereinbaren.

Bankbesuche nur in dringenden Fällen

Grundsätzlich sollte man aber Bankbesuche nur in dringenden Fällen erledigen, sagt dazu Polizeisprecher Helmut Marban. Es sei in Zeiten wie diesen zu hinterfragen, ob ein Bankbesuch persönlich wirklich notwendig sei, oder ob man manche Dinge vielleicht auch telefonisch erledigen könnte, so Marban. Auch wäre es möglich einen engen Familienangehörigen in die Bank zu schicken, um die Pension abzuholen.

Vorsicht vor Kriminellen

„Da ist es ganz wichtig: bitte nur den Personen, denen sie vertrauen – das heißt Familienangehörige, enge Bekannte, keinesfalls fremden Personen, Bankomat- oder Kreditkarten übergeben. Das ist wirklich ein dringender Rat, der von Polizeiseite zu geben ist. Auch nicht sich von vermeintlich hilfsbereiten Personen zu Handlungen verleiten zu lassen“, sagt der Polizeisprecher. Marban warnt außerdem vor kriminellen Handlungen, für die das Risiko derzeit ebenfalls vermehrt gegeben sei. Man sollte keine größeren Mengen an Bargeld oder Wertgegenstände mit sich führen.

Allgemeine Regeln beachten

In den Banken selbst gilt es die allgemeinenen Corona-Verhaltensregelen einzuhalten. Man sollte in jedem Fall Distanz halten, also einen Mindestabstand von mindestens einem Meter beachten. Pensionistinnen und Pensionisten, die ihre Pension per Post erhalten, werden diese auch weiterhin persönlich zugestellt bekommen. Die Zustellung erfolgt kontaktlos unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Verhaltensregeln.