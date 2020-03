VOR informiert online über Öffi-Änderungen

Die derzeitige Situation hat viele Bereiche des öffentlichen Lebens zum Stillstand gebracht. Beim öffentlichen Verkehr möchte der Verkehrsverbund Ostregion aber weiter ein entsprechendes Angebot bereitstellen. Die Fahrpläne der Regionalbusse, das Bahnangebot sowie die Leistungen der innerstädtischen Verkehrsbetriebe wurden mittlerweile dem geringeren Bedarf, beziehungsweise der Situation in Österreich entsprechend angepasst.

Tägliches Öffi-Update

Damit die Pendlerinnen und Pendler weiterhin auf dem neuesten Stand sind, schickt der VOR jetzt täglich am Vormittag ein Update zur aktuellen Situation in Sachen öffentlicher Verkehr aus, auch am Wochenende. Die jeweiligen Änderungen werden jeden Tag bis spätestens 10.00 Uhr am Vormittag aktualisiert.