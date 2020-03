75 Jahre Einmarsch der Roten Armee

Lange war das Burgenland von Kampfhandlungen verschont geblieben. Doch die Sowjetarmee war in den Märztagen 1945 auf dem Vormarsch in Westungarn. Ein erster Versuch in Schachendorf (Bezirk Oberwart) über die Grenze zu kommen scheiterte. Dennoch flüchteten die deutschen Truppen schließlich. Der Südostwall, ein von Freiwilligen und vor allem von Zwangsarbeitern errichteter Graben und Wall zur Verteidigung, erwies sich als untauglich.

ORF

Rote Armee auf dem Weg nach Wien

Am 29. März feuerten die Sowjets Richtung Klostermarienberg – ohne Gegenreaktion. Die Rote Armee marschierte kampflos in Klostermarienberg ein und durch, weiter nach Wien. Die Kampftruppen seien sehr diszipliniert gewesen und hätten auch die Zivilbevölkerung freundlich behandelt. Der Tross, der dahinter gekommen sei, sei das große Problem gewesen, denn hier habe man die Disziplin nicht mehr aufrechterhalten können, sagte der Zeithistoriker Oliver Rathkolb in einem Interview vor fünf Jahren. Theresia Stifter war damals beim Einmarsch der Roten Armee in Klostermarienberg 17 Jahre alt. „Da waren zwei alte Frauen und denen wollten sie die Uhr wegnehmen. Als eine der Frauen ihre Uhr aber nicht hergeben wollte, wurde sie aber gleich niedergeschossen“, sagte Stifter.

ORF

Zahllose Gräueltaten

Während den Rotarmisten entlang der gesamten Front nach und nach der Durchbruch gelang, verübten SS-Verbände unfassbare Gräueltaten am Südostwall. Ungarische Juden wurden durch das Burgenland nach Mauthausen (Bezirk Perg, OÖ) getrieben. In Rechnitz (Bezirk Oberwart) wurden 180 Menschen erschossen, in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurden am 30. März 19 ungarische Juden erschossen, eine unbekannte Zahl wurde im Steinbruch ermordet. Auch in Deutsch Schützen (Bezirk Oberwart) kam es zu einem Massaker. Am 13. April eroberten die Sowjets Wien, am 29. April 1945 wurde die Zweite Republik ausgerufen.