Holpfer: „Bitte warten“ auf Prestige-Turnier

Isabella Holfper ist derzeit in sehr guter Form. Seitdem sie im Jänner die Einladung zum Golfturnier in Augusta erhalten hatte, verbrachte sie jede freie Minute auf dem Golfplatz. Daher ist ihre Enttäuschung jetzt groß. „Ich habe sehr hart trainiert und ich habe mich so gefreut, dass ich mich dann qualifiziert habe und wie ich meine Einladung bekommen habe, war ich so glücklich“, erzählte Holpfer.

ORF

Das Beste daraus machen

Es tue ihm für seine Tochter leid, weil sie es sich durch ihre Leistungen verdient hätte, doch man müsse das hinnehmen, in ihrem Sportlerleben werde sie sicher noch anderes erfahren und man müsse das Beste daraus machen, sagte Vater Günter Holpfer.

ORF

Einladung schon eine Auszeichnung

Nicht nur das Frauen-Amateurturnier, sondern auch das Masters, das ebenfalls in Augusta ausgetragen wird und bei dem Bernd Wiesberger dabei wäre, wurde verschoben. Für Holpfer war allein die Einladung in die USA schon eine großartige Sache, weil nur die besten 72 Amateurgolferinnen der Welt dabei sein dürfen.