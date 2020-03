Herumfliegender Plastikmüll: Zwei Anzeigen

Auch in Zeiten der Gesundheitskrise müssten geltende Umweltbestimmungen von Großbetrieben eingehalten werden, verlangte der Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller (Die Grünen). Verpackungsmüll von den betroffenen Baustellen verteile sich an vielen Stellen in der Landschaft. Vieles davon sei Plastik, das in den wertvollen Ackerboden und damit auch in Lebensmittel und ins Grundwasser gerate, so Spitzmüller.

Der intensive Wind habe die Müllverteilung zwar verstärkt, doch sei dieser im Nordburgenland nichts Ungewöhnliches, meinte der Landtagsabgeordnete und fordert von allen Unternehmen, entsprechend Vorsorge zu treffen. Er hoffe, dass seine beiden Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft demnächst Wirkung zeigen werden.