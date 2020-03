Tischlerei produziert Plexiglasscheiben

Die Mitarbeiter der Tischlerei Artner produzieren im Normalfall Hoteleinrichtungen, Designerküchen oder hochwertige Maßmöbel. Dieses Geschäft ist mit der Coronavirus-Krise weggebrochen. Nun wird mit den Schutzwänden aus Plexiglas eine andere Schiene bedient. Dadurch könne man die Produktion aufrechterhalten, sagte der Produktionsleiter der Tischlerei Alexander Frenzel.

ORF

Bereits mehr als 300 Stück produziert

Man habe seit der Umstellung in der vergangenen Woche 300 Stück hergestellt und verschicke die Plexiglaswände in ganz Österreich, zum Beispiel an Banken, Trafiken, Geschäfte und Ärzte. In zwei bis drei Werktagen sei die Schutzwand produziert, verschickt und auch schon beim Kunden, erklärte Frenzel. Die Wände werden je nach Kundenwunsch in verschiedenen Größen erzeugt. Es sind auch Spezialanfertigungen möglich.

Geändertes Arbeiten in Krisenzeiten

In Krisenzeiten hat sich im Betrieb aber nicht nur die Produktpalette, sondern auch die Produktionsweise geändert. Es gibt keinen Kundenkontakt und in der Tischlerei selbst gelten viele Auflagen. Man arbeite unter den strengsten Hygienevorschriften, so Frenzel: „Wir halten alle Abstand, wir versuchen nicht gemeinsam Pause zu machen, jeder macht extra Pause, oft Hände waschen, desinfizieren.“