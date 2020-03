Doskozil-Brief: Außenministerium überrascht

Das Außenamt wies Freitagabend darauf hin, dass Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Außenminister Schallenberg seit Beginn der Krise in täglichem Kontakt mit ihren Amtskollegen aus Ungarn seien, um den unbeschränkten Pendler- und Warenverkehr auch in Zukunft aufrechtzuerhalten".

„Das müsste auch in der burgenländischen Landesregierung bekannt sein, zumal der Innenminister dazu auch schon persönlich mit der burgenländischen Landeshauptmann-Stellvertreterin in Kontakt war“, hieß es in einer Stellungnahme.