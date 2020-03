Nur wenige brauchen Kindergarten-Betreuung

Im Burgenland sind derzeit grundsätzlich knapp 11.780 Kinder im Alter zwischen einem Jahr und sechs Jahren für die Betreuung im Kindergarten oder in der Kindergrippe gemeldet. Die Kindergärten öffnen momentan jeden Tag in der Früh. Wenn Kinder kommen, werden sie so lange wie möglich betreut. Wenn niemand kommt, dann schließt der Kindergarten für diesen Tag. Oft werden die Pädagoginnen von den Eltern schon am Tag davor informiert, dass ihr Kind Betreuung braucht. Es handelt sich dabei oftmals um Kinder mit Eltern in systemrelevanten Berufen: Die Eltern arbeiten etwa in Supermärkten oder im Gesundheitsbereich.

ORF

Die Zahl der Kinder in den Kindergärten sinkt derzeit jedenfalls: Zu Beginn der Einschränkungen im öffentlichen Leben am 16. März wurden noch 276 Kinder in den burgenländischen Kindergärten betreut. Diese Zahl geht seither kontinuierlich zurück. Am Donnerstag wurde nur mehr 27 Kinder betreut. Die meisten davon übrigens in Rohrbach im Bezirk Mattersburg: Hier wurde im Kindergarten auf vier Kinder aufgepasst.