Kasse lässt Jennersdorf auf Arzt warten

In Jennersdorf gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer drei praktische Ärzte. Einer von ihnen ging im vergangen September in Pension. Die Stadtgemeinde begann zeitgerecht mit der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Es wurden sogar Inserate in Fachzeitschriften in Deutschland geschaltet. Im Herbst bewarb sich unter anderem ein Arzt aus Deutschland. Er wurde von Ärztekammer und Gebietskrankenkasse bewertet und für geeignet befunden. Starten durfte er allerdings nicht, denn der Kassenvertrag blieb liegen und wurde nicht unterschrieben.

ORF

Deutsch: ÖGK schwerfälliger Apparat

Das könne damit zusammenhängen, dass zum Jahreswechsel die neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zusammengelegt worden seien, sagte der Bürgermeister von Jennersdorf, Reinhard Deutsch (Liste JES). Verbindliche Informationen habe er trotz Nachfragens nicht bekommen. Man habe seit November die Verantwortlichen wöchentlich zwei bis dreimal kontaktiert und sei immer vertröstet worden, so Deutsch.Die Gründung der ÖGK sollte eigentlich mehr Effizienz und weniger Verwaltung bringen. Bürgermeister Reinhard Deutsch bezweifelt das. Aufgrund der Informationen, die man bekommen habe, sei der Apparat jetzt ganz schwerfällig geworden.

ORF

ÖGK nennt kein Datum

Die Gesundheitskasse teilte dem ORF Burgenland schriftlich mit, dass die Invertragnahme formal erledigt sei. Man gehe davon aus, dass die Ordination rasch wieder besetzt sei. Ein Datum dafür wurde allerdings nicht genannt. In Jennersdorf geht noch ein weiterer praktischer Arzt in Pension. Laut ÖGK wird auch diese Stelle demnächst nachbesetzt. Der Bürgermeister weiß davon noch nichts.