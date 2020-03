Personensuche im Neusiedler See

Die Alarmierung erfolgte am Donnerstagnachmittag kurz vor 14.00 Uhr auf Anordnung der Exekutive. Da Suchhunde der Polizei am Ufer des Neusiedlersees angeschlagen haben, wurde eine koordinierte Suche mittels Feuerwehrtauchern in Gang gesetzt.

Fotostrecke mit 4 Bildern BFKDO-EU BFKDO-EU BFKDO-EU BFKDO-EU

Die Taucher bildeten Suchketten und wurden von einem Sonar des Bootes der Feuerwehr Rust unterstützt. Es wurden diverse Bereiche des Sees durchkämmt. Insgesamt waren neun Feuerwehren aus vier Bezirken mit insgesamt rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Suche verlief ergebnislos. Weitere Schritte werden von den Behörden unternommen.