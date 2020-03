Mineralwassernachfrage gestiegen

Durchatmen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Waldquelle Kobersdorf vielleicht in ein paar Tagen. Dann sollte laut Geschäftsführerin Monika Fiala wieder halbwegse Normalität in den Betrieb einkehren. Auch weiterhin wird Mineralwasser für die großen Supermarktketten abgefüllt, allerdings um deren Lager zu befüllen. Die Märkte selbst seien gut bestückt, so Fiala.

Der Ausbruch der Corona Krise und die damit verbundenen Hamsterkäufe hatten vor drei Wochen zu einer enormen Nachfrage nach Mineralwasser geführt. Die Produktion musste sprunghaft hochgefahren werden. Eine Zukunftsprognose kann die Geschäftsführerin nur schwer abgeben. Sie hofft, dass sich das Geschäft in den kommenden Wochen auf normalem Niveau einpendeln wird.

Noch strengere Hygienevorschriften

Einerseits falle zwar die Gastronomie weg, aber die Leute seien zu Hause und damit steige der Heimkonsum. Aus derzeitiger Sicht seien alle Jobs bei Waldquelle gesichert, es würden auch keine Kurzarbeitsmodelle überlegt werden, so Monika Fiala.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien aufgrund der nun noch strengeren Hygienevorschriften im Arbeitsprozess sehr gefordert. Bürokräfte verrichten ihre Arbeit aus dem Homeoffice. Die Produktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeit werden täglich einer Fiebermessung unterzogen und müssen Händedesinfektionamittel auftragen. Bei Besuchern, also Lkw-Fahrern oder Technikern wird ebenfalls Fieber gemessen. Außerdem müssen sie unterschreiben, nicht in Italien gewesen zu sein.