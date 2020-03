Coronavirus

Wieder kilometerlanger Lkw-Stau in Nickelsdorf

Auf der A4 beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat sich heute in Richtung Ungarn erneut ein Lkw-Stau gebildet, der am Vormittag mehr als 20 Kilometer Länge erreichte. In Rumänien habe es an der Grenze ein technisches Problem bei der Abfertigung aus Ungarn kommender Lkw gegeben, so die Begründung.