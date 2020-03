Neue Einrichtungen für Corona-Patienten

Beide Einrichtungen sollen in den nächsten Tagen entsprechend adaptiert werden, teilte das Land Mittwochabend in einer Aussendung mit. Das Eisenstädter Allsportzentrum werde jenen Erkrankten, die positiv auf Corona getestet wurden und bei denen eine stationäre Behandlung mit ärztlicher Überwachung notwendig ist, als Behandlungseinrichtung zur Verfügung stehen. Das Allsportzentrum werde damit zum Krankenhaus, meinte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Betriebsbereit ab 6. April

Geplant seien drei Krankenstationen mit jeweils 36 Betten. Der Betrieb könne, falls es notwendig werde, mit 6. April starten. Voraussetzung sei allerdings, dass zuvor alle Kapazitäten der Krankenhäuser ausgeschöpft worden sind, so Eisenkopf. Es sei eine „Selbstverständlichkeit“, dass Eisenstadt einen Beitrag im Kampf gegen Corona leiste, erklärte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

688 Betten in Bad Tatzmannsdorf

In der Kuranstalt in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) soll eine Betreuungseinrichtung für Patienten mit milderen Symptomen eingerichtet werden. Die Versorgung der Patienten erfolge zwingend in einzelnen Zimmern – es sei denn es handelt sich um Paare, Familien oder sich sonst nahestehende Personen. Der Gesundheitszustand der Patienten werde von medizinisch geschultem Personal überwacht. Die Kuranstalt biete 521 Zimmer mit insgesamt 688 Betten.