Kittsee: Slowakische Familie ist wieder gesund

Das Ehepaar und die beiden Kinder

verbrachte die vergangenen Wochen in seinem Ferienhaus in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) in Quarantäne. Die Mutter hatte sich bei einem internationalen Kongress in den USA infiziert – mehr dazu in Erste Coronavirus-Fälle im Burgenland.

Positives Testergebnis am 6. März

Am Tag nach ihrer Rückkehr zeigte sie erste Symptome und wurde danach auch informiert, dass sie bei dem Kongress nachweislichen Kontakt mit bestätigt COVID-19-Erkrankten hatte. Kurz darauf zeigten auch ihr Mann und die beiden Kinder grippeähnliche Symptome mit teilweise Fieber.

Alle Familienmitglieder wurden getestet – am 6. März wurde ein positives Testergebnis bei allen vier Familienmitgliedern bestätigt. Von diesem Zeitpunkt an befanden sich die Vier in häuslicher Quarantäne in dem Ferienhaus in Kittsee.