„Helfen mit Herz“ im Zeichen des Coronavirus

Von Einkaufsdiensten, die Jugendliche anbieten bis zu ehrenamtlicher psychologischer Betreuung, von Menschen, die die Infrastruktur aufrechterhalten bis zu Künstlern, die in den sozialen Medien andere aufheitern – in der Serie „Helfen mit Herz“ werden Burgenländerinnen und Burgenländer, die sich ehrenamtlich engagieren, vor den Vorhang geholt. „Das Zusammenhalten, das Zusammengreifen ist etwas, das das Burgenland ausmacht“, betont ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics. Mit der Serie werde das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und die Menschen könnten sich auf den ORF als öffentlich-rechtliches Medium verlassen, so Herics.

ORF

Unterstützung vom Land

In 40 Folgen – gestaltet von ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Schuller – werden jeden Mittwoch auf Radio Burgenland, nach „Burgenland Heute“ und auf burgenland.ORF.at ehrenamtliche Helferinnen und Helfer porträtiert.

Das Land Burgenland unterstützt die Serie „Helfen mit Herz“, wie schon in den vergangenen beiden Jahren. Aus der Geschichte des Landes wisse man, dass die Menschen in Krisenzeiten immer ihr Herz geöffnet haben und hilfsbereit waren, so Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ). „Das zeigen sie jetzt eindeutig auch wieder. Und ‚Helfen mit Herz‘ ist eine Aktionen, die diesen Menschen eine Öffentlichkeit gibt und so erreicht, dass sich andere an ihnen ein positives Beispiel nehmen“, so Illedits.