Vier Mitarbeiter des Landes positiv getestet

Alle vier Mitarbeiter – drei Männer und eine Frau – gehören dem gleichen Referat an. Bereits während der ganzen vergangenen Woche sei keiner der betroffenen Mitarbeiter mehr auf seinem Arbeitsplatz im Landhaus Neu gewesen, hieß es in der Presseaussendung.

Als Vorsichtsmaßnahme waren alle unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen bereits in der Vorwoche nach Hause geschickt worden und das Landhaus Neu ist bereits seit dem 15. März für den Parteienverkehr geschlossen. Wie in anderen Fällen auch, wurden die Kontaktpersonen der erkrankten Mitarbeiter ermittelt, die daraufhin unter Quarantäne gestellt wurden. Die Räumlichkeiten, in denen sich die erkrankten Mitarbeiter aufgehalten hatten, wurden in der Vorwoche desinfiziert.