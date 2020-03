Energie Burgenland weiter für Kunden da

Gerade jetzt in der Coronavirus-Krise haben die Burgenländerinnen und Burgenländer viele Fragen, auch was die Sicherheit der Energieversorgung betrifft: Allein in den vergangenen vier Tagen wurden bei der Energie Burgenland mehr als 2.500 Kundenkontakte verzeichnet – und das obwohl das Kundencenter, um persönliche Kontakte zu vermeiden, schon seit 16. März geschlossen ist. Der überwiegende Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert sich seither von zu Hause aus telefonisch oder per E-Mail weiter um die Anliegen der Kunden.

Pannendienst rund um die Uhr bereit

Auch der Pannendienst der Energie Burgenland ist nach wie vor rund um die Uhr einsatzbereit. Inspektionen und Instandhaltungsarbeiten sowie dringend notwendige Reparaturen ohne Kundenkontakt werden auch weiterhin durchgeführt. Der weitere Einbau der Smartmeter – also der intelligenten Stromzähler, die den Zählerstand selbstständig übermitteln – ist dagegen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.Auch Zählerablesungen werden vorübergehend ausgesetzt.

In Sachen Stromverbrauch liegt das Burgenland derzeit im europaweiten Trend: Da viele Firmen und Unternehmen den Betrieb eingeschränkt und/oder auf Homeoffice umgestellt haben, gibt es momentan, im Vergleich zu Zeiten ohne Coronavirus, einen leichten Rückgang.