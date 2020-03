21 neue Fälle im Burgenland

Zehn Personen aus dem Bezirk Oberwart, fünf aus dem Bezirk Neusiedl am See, zwei aus dem Bezirk Mattersburg, je eine Person aus den Bezirken Jennersdorf, Oberpullendorf und Eisenstadt-Umgebung sowie aus der Stadt Eisenstadt wurden positiv getestet.

Immer wieder flammt die Diskussion darüber auf, ob genug getestet wird. Warum werde nicht flächendeckend getestet und warum müsse man so lange auf die Testergebnisse warten – diese Fragen beschäftigen derzeit viele Burgenländerinnen und Burgenländer. Raphaela Pint hat für burgenland.ORF.at beim Land nachgefragt.

burgenland.ORF.at: Es sind derzeit noch bei rund 170 Tests die Ergebnisse ausständig? Wie lange dauert eine Auswertung? Wieso diese hohe Anzahl an ausständigen Ergebnissen?

Krisenstab des Landes: Das Prozedere ist folgendermaßen: Wenn ein Anruf bei der Gesundheitsberatung 1450 eingeht und die entsprechende Abklärung auf einen Verdachtsfall hindeutet, erfolgt schnellstmöglich die Anordnung der Testung, die Testung von Verdachtsfällen passiert im Burgenland ausschließlich auf Anordnung der Gesundheitsbehörden (Bezirksverwaltungsbehörden). Vorgenommen wird die Testung durch ein Testteam des Roten Kreuzes – das passiert in der Regel innerhalb weniger Stunden. Derzeit sind drei Testteams des Roten Kreuzes unterwegs. Die Proben werden anschließend mit Probenbegleitscheinen versehen und ans AGES-Institut für Mikrobiologie und Hygiene in Wien gebracht. Die Dauer, bis die Gesundheitsbehörde von dort ein Ergebnis erhält, ist derzeit von Fall zu Fall unterschiedlich und kann aufgrund der Menge der Fälle, die die AGES zu bearbeiten hat, differieren.

burgenland.ORF.at: Am 18.3. wurden 31 Tests durchgeführt, einen Tag später 56 Test. Wieso wird so wenig getestet? Gibt es zu wenige Tests, liegt es am Prozedere oder an fehlender Schutzausrüstung? Wieso werden im Burgenland nicht automatisch die Familienmitglieder von jenen getestet, die positiv sind?

Krisenstab des Landes: Getestet werden Personen, die der Falldefinition eines Verdachtsfalles entsprechen. Bei einer Testung ist es vor allem wichtig, den Test zum richtigen Zeitpunkt durchzuführen. Es bringt nichts, jede Kontaktperson, egal ob sie Symptome hat oder nicht, einfach zu testen, denn ein zu früh durchgeführter Test hat keine richtige Aussagekraft. Solange keine Symptome auftreten, lässt sich das Virus auch mittels Testung meistens auch nicht nachweisen. Es gibt hier eine eindeutige Vorgabe seitens des Bundes. Erst, wenn bei der Person erste Symptome auftreten, kann das Virus in der Regel durch die Testung nachgewiesen werden. Das Auftreten von Symptomen ist auch ein wesentlicher Faktor bei der Falldefinition seitens des Gesundheitsministeriums. Das Ziel der Testungen ist, die positiven Fälle zu finden, daher ist die derzeitige Teststrategie am effektivsten. Ein zu früh durchgeführter Test, der negativ ausfällt, gibt nur den Gesundheitszustand zum aktuellen Zeitpunkt wieder und wiegt die Person in falscher Sicherheit, denn wenn zu einem späteren Zeitpunkt Symptome auftreten, könnte der Test positiv ausfallen. Für Verdachtsfälle und Kontaktpersonen macht das allerdings keinen Unterschied. Für sie gilt generell die Anordnung einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne. Sollten in dieser Zeit Symptome auftreten, wird ein Test durchgeführt.

burgenland.ORF.at: Wieso wird in Spitälern kritisches Personal nicht getestet?

Krisenstab des Landes: Das Schlüsselpersonal in den Krankenanstalten – auch hier gibt es eine abgestimmte Vorgehensweise – ist derzeit angehalten, seinen Gesundheitszustand genau zu beobachten, etwa durch Fiebermessungen zwei bis drei mal täglich, und beim Auftreten etwaiger Symptome sich sofort in Quarantäne zu begeben – dann wird auch getestet.

