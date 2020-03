32 Coronavirus-Fälle im Burgenland

Der 73-Jährige aus dem Bezirk Oberpullendorf verstarb am Freitagnachmittag im Krankenhaus Oberpullendorf. Er wurde dort zuvor intensivmedizinisch betreut – mehr dazu in Erstes Todesopfer im Burgenland.

Insgesamt wurden bis bisher mehr als 270 Coronavirus-Tests durchgeführt. Warum im Burgenland im Bundesländervergleich weniger getestet wird und wieso die Auswertung bis zu vier Tage dauert – auf diese Frage gibt es momentan noch keine Antwort des Landes.

2.664 Fälle österreichweit

In Österreich ist die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Samstag (Stand 8.00 Uhr) auf 2.664 geklettert. Das sind um 461 mehr als Freitagfrüh, was eine Steigerung von 21 Prozent innerhalb von 24 Stunden bedeutet. Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiterhin in Tirol mit 568, gefolgt von Oberösterreich mit 507.

Karten, Grafiken und Informationen zu aktuellen Fällen und zum Epidemieverlauf in ORF.at/corona/daten.