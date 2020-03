Erste Woche im E-Learning-Betrieb

Obwohl die digitalen Lernplattformen Skooly und LMS in Burgenlands Schulen schon lange fixer Bestandteil sind, konnten sich vor einer Woche weder Schüler noch Lehrer vorstellen, dass der Unterricht einzig und allein über das Internet abgewickelt werden kann. Nach leichten Startschwierigkeiten laufen die Programme aber nun großteils reibungslos.

Herausforderung für Schüler und Lehrer

Die Geschwister Marie und Tom Ochsenhofer besuchen das Wimmer Gymnasium in Oberschützen (Bezirk Oberwart) und arbeiten den ganzen Tag über mit der Lernplattform LMS. Es mache natürlich viel aus, wenn ein Lehrer in der Klasse stehe und einem Beispiele erklären würde. Da könne man dann bei Unklarheiten auch persönlich nachfragen. Jetzt bekomme man alles zur Aufgabenstellung zugeschickt und müsse das in einer bestimmten Zeit erledigen, so Marie. Das sei natürlich ein Unterschied. „Am Beginn hatte ich Schwierigkeiten mich zu organisieren, aber jetzt habe ich ziemlich gut in das Ganze hineingefunden und tue mich auch leicht was die Aufgaben betrifft“, so ihr Bruder.

Lernplattform wie eine Bibliothek

„Das LMS ist eigentlich eine Lernplattform, wo Kurse zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, jeder Lehrer legt sich einen Kurs an und lädt die Schüler als Mitglieder dann dazu ein. Das kann man sich ein bisschen so wie früher vorstellen. Man geht in diese Bibliothek hinein und dort findet man dann alles, was man für den Unterricht oder zum Arbeiten braucht“, so NMS-Leher und IT-Spezialist Jörg Stipsits.

Die Lehrer kontrollieren nicht nur, ob die Aufgaben richtig oder falsch sind. Mittels LMS und Skooly haben die Schüler auch die Möglichkeit mit ihren Klassenlehrern zu kommunizieren. Nach fünf Tagen sind Schüler und Pädagogen langsam aufeinander eingespielt.