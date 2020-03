Corona-Krise: 11.000 Menschen arbeitslos

Am vergangenen Wochenende waren es an die 9.000 Menschen, die im Burgenland arbeitslos gemeldet waren. Am Freitag waren es rund 11.000 Burgenländerinnen und Burgenländer, sagte Helena Sengstbratl.

Tourismus, Handel und Baugewerbe betroffen

Es seien mehr als 2.000 Menschen als noch am vergangenen Wochenende. Alleine am Montag seien es 700 Burgenländerinnen und Burgenländer gewesen – dann 500, 300 oder auch 200. „Das ist eine ganze Menge an Personen, die sich hier jetzt arbeitslos gemeldet haben in der vergangenen Woche“, so Sengstbratl.

Die meisten Menschen kommen aus der Tourismusbranche, dem Handel und aus dem Baugewerbe. Es hätten sich viele Arbeitsaufnahmen im Bau- und Baunebengewerbe zerschlagen, weil Wiedereinstellzusagen aufgrund der Entwicklungen nicht gehalten haben. Da sei eine Arbeitsaufnahme geplant gewesen und die Betriebe hätten nun zum Teil nicht anfangen können, sagte Sengstbratl.

Bisher 300 Burgenländer für Kurzarbeit angemeldet

Seit Freitag ist es auch möglich sich zur Kurzarbeit anzumelden. Bisher haben das rund 300 Unternehmen in Anspruch genommen. Seitens des AMS hofft man allerdings, dass noch mehr Betriebe auf dieses Modell setzen – mehr dazu in Sengstbratl: Appell zur Kurzarbeit. Die Unternehmen würden jetzt prüfen und rechnen, ob die Kurzarbeit eine bessere Variante sei. Seitens des AMS begrüße man es sehr, dass die Betriebe großes Interesse haben und versuchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten. Man unterstütze sie dabei auch, so Sengstbratl.

Auch die Sozialpartner appellieren an die Betriebe das Kurzarbeitsmodell in Anspruch zu nehmen – mehr dazu in AK fordert Solidarität.