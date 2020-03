AK fordert Rechtsanspruch auf Pflegekarenz

„Derzeit besteht nur ein Anspruch auf zwei beziehungsweise vier Wochen Pflegekarenz – gedacht als Zeitraum um eine längerfristige Lösung für die Pflege eines Angehörigen zu suchen“, sagte Arbeiterkammerpräsident Gerhard Michalitsch. Eine längerfristige Lösung sei in der momentanen Situation allerdings kaum möglich.

Grenzschließungen erschweren An- und Abreise

Aufgrund der Coronaviruskrise und den damit verbundenen Schließungen von Grenzen würden derzeit vielerorts Pflegerinnen und Pfleger fehlen – mehr dazu in Neuer Grenzkorridor in Nickelsdorf. Die An- und Abreise von 24-Stunden-Betreuern würde durch Maßnahmen an der Grenze oft erschwert. Es gebe viel zu wenig Personal, man sehe derzeit einen Pflegenotstand, so Michalitsch. Hinzu komme das Ansteckungsrisiko. In Osteuropa würden zu wenig Tests durchgeführt werden, so Michalitsch.

Die Arbeiterkammer Burgenland fordert daher einen Rechtsanspruch auf volle Pflegekarenz beziehungsweise Pflegeteilzeit von drei Monaten. Nach Verlängerung sollten laut AK auch bis zu sechs Monate Pflegeteilzeit möglich sein.