Land schnürt Hilfspaket für Wirtschaft

30 Millionen Euro nimmt die burgenländische Landesregierung für das Unterstützungspaket in die Hand. Diese Unterstützung sollen jene Betriebe bekommen, die die Auflagen für das Hilfpaket des Bundes nicht erfüllen. Vorgesehen sind insgesamt drei Programme, die von der Förderstelle des Landes, Wirtschaft Burgenland GmbH (WiBuG), abgewickelt werden. Die erste Maßnahme: kleine und mittgelgroße Unternehmen werden durch die Übernahme von Haftungen unterstützt.

Kleinkredite von bis zu 50.000 Euro

„Es wird in einem ersten Schritt Haftungsübernahmen von bis zu 80 Prozent für unsere gewerblichen Betriebe geben, die wir in Abstimmung mit den Banken umsetzen wollen“, sagte Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) am Freitag. Die entsprechenden Gespräche mit den Banken habe es bereits gegeben, so Illedits. Außerdem möchte man Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kleinkredite gewähren. Man wolle so das Herz der burgenländischen Wirtschaft, eben die Klein- und Mittelbetriebe, sehr unbürokratisch und rasch über die WiBuG unterstützen, ohne dabei die Banken ins Boot holen zu müssen, so Illedits. Im Anlassfall werde es Kleinkredite mit bis zu 50.000 Euro geben, sagte Illedits.

Unterstützung für Kleinstbetriebe

Die dritte wesentliche Maßnahme des Landes sieht einen neu eingerichteten „Härtefonds Corona“ für Ein-Personen-Unternehmen und Kleinstunternehmen vor. Damit wolle man Unternehmen mit bis zu neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. Mit dieser Maßnahme könne man bis zu 15.000 Euro über die WiBuG bereitstellen, um sofort und unbürokratisch helfen zu können, sagte Illedits.

Anträge können die Betriebe ab kommendem Montag bei der WiBuG selbst stellen. Entsprechende Informationen gibt es über eine eigens eingerichtete Hotline, die seit Freitag aktiv ist. Erreichen können Sie diese Hotline unter der Nummer 059010 21 22. Diese Telefonnummer ist auch am Wochenende von 9.00 bis 14.00 Uhr erreichbar.