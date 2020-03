Lage am Grenzübergang Nickelsdorf entspannt

Auch in der Nacht, als Rumänen und Bulgaren für acht Stunden die Grenze passieren durften, habe es „keine Auffälligkeiten“ gegeben, heißt es von der Polizei. Die Situation an der Grenze hat sich damit deutlich beruhigt, nachdem die ungarische Grenzsperre in den vergangenen Tagen für kilometerlange Staus gesorgt hatte. Es würden nur noch „einige wenige“ Menschen zur Grenze fahren, denen die Ausreise nicht gestattet sei. Sie werden auf einen Parkplatz abgeleitet und könnten sich dort um alles Weitere kümmern. Auf dem Parkplatz gebe es auch Getränke, die Versorgung sei damit kein Problem, so die Polizei. Der Grenzübergang ist nur für den Güterverkehr und für ungarische Staatsbürger geöffnet.

Einreise nur mehr mit Gesundheitsattest

Menschen, die von Ungarn oder Slowenien einreisen wollen, müssen ein medizinisches Attest vorweisen, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Das Attest darf nicht älter als vier Tage sein. Österreichische Staatsbürger und Menschen, die einen Wohnsitz in Österreich haben, dürfen einreisen, müssen sich aber zu einer 14-tägigen Heimquarantäne verpflichten. Diese Kontrollen werden an den Grenzübergängen zu Ungarn durchgeführt und auch in Bonisdorf (Bezirk Jennersdorf) dem einzigen Grenzübergang zwischen Burgenland und Slowenien. Laut Landespolizeidirektion kommt es derzeit zu keinen nenneswerten Behinderungen und Wartezeiten.