Mehr Flexibilität für Ärztinnen und Ärzte

„In dem großen Gesetzespaket zum Coronavirus wird auch drinnen sein, dass alle Notfallzentren in das Krankenanstaltengesetz übernommen werden und damit ist diese Frage geklärt und möglich“, so Schwarz in „Burgenland heute“ am Donnerstagabend.

ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz im Interview Gaby Schwarz, Nationalratsabgeordnete und Gesundheitssprecherin der ÖVP, spricht im Interview über die für Notfallzentren gesuchten Ärzte und wie die bisher verhängten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus greifen.

Landeshauptmann-Stellverterterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) appellierte an Ärztinnen und Ärzte, sich für den Einsatz in den Notfallzentren zu melden und forderte auch die gesetzliche Grundlage dafür, um mehr Flexibilität für Ärzte zu ermöglichen – mehr dazu in Eisenkopf: Ärzte für Notfallzentren gesucht.