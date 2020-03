Polizei warnt vor Betrügern

Laut Polizei kursieren in diversen sozialen Medien vermehrt Informationen über die Betrüger. Die Täter geben sich am Telefon als Angehörige aus und täuschen eine Notsituation vor. In anderen deutschsprachigen Ländern wird bereits behauptet, dass die angeblichen Verwandten mit dem Coronavirus infiziert seien und Geld für die Behandlung benötigen würden.

Eine andere Masche ist der „Falsche-Polizisten-Trick“. Dabei geben sich die Betrüger als Polizisten aus. Das Bundeskriminalamt ersucht, insbesondere ältere Menschen, auf solche Kontaktversuche nicht einzugehen, diese sofort abzubrechen und der Polizei zu melden. Grundsätzlich gilt es, unbekannten Personen ein gesundes Misstrauen entgegen zu bringen und keinesfalls Forderungen zu erfüllen und die Türe zu öffnen.