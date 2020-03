Neuer Alltag für Ärzte und ÖGK

In der Gesundheitskasse habe man einen Notbetrieb laufen, der sich auf das Allerwichtigste, in erster Linie auf Schmerzpatienten beschränke, sagte der Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, Werner Krischka, Donnerstagabend in „Burgenland heute“. „Im physikalischen Institut kann zum Beispiel nach telefonischer Vereinbarung akuter Schmerz behandelt werden, genauso beim Zahnarzt.“ Alle anderen Tätigkeiten würden elektronisch ohne Patientenkontakt gemacht. Krankengeld und Kindergeld werde uneingeschränkt zugewiesen. Die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten laufe perfekt, sagte Krischka.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, gilt bei Beschwerden mit den Atemwegen keinesfalls zum Arzt gehen, sondern die Nummer 1450 wählen.