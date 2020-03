28 Fälle im Burgenland

Alle drei Neuerkrankten befinden laut des Koordinationsstabes des Landes in häuslicher Quarantäne. Dabei handelt es sich um je eine Person in Pinkafeld, Riedlingsdorf (beides Bezirk Oberwart) und Kalkgruben (Bezirk Oberpullendorf). Die Zahl der Erkrankten im Burgenland hat sich auf 28 Personen erhöht. Im speziell für die Isolierung und medizinische Versorgung von COVID-19-Erkrankten eingerichteten Krankenhaus Oberpullendorf befinden sich derzeit fünf Erkrankte, zwei davon werden intensivmedizinisch betreut.

Auf behördliche Anordnung befinden sich derzeit 276 Personen in Quarantäne. Neben den Erkrankten sind dies auch Personen, die zwar in Kontakt mit Erkrankten waren, aber keine Symptome zeigen. Hier sei die Quarantäne eine reine Vorsichtsmaßnahme, um 14 Tage lang den Gesundheitszustand der Personen zu beobachten. Aber auch Verdachtsfälle seien in häuslicher Quarantäne, heißt es vom Land.

Karten, Grafiken und Informationen zu aktuellen Fällen und zum Epidemieverlauf in ORF.at/corona/daten.

Nicht zum Hausarzt gehen: Anrufen

Nicht jede Person, die grippeähnliche Symptome aufweist, ist ein Verdachtsfall. Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten und die vor Kurzem in einem der Risikogebiete für Coronavirus waren, oder Kontakt mit einer erkrankten Person hatten, gilt weiterhin: Gehen Sie nicht zum Hausarzt oder in ein Krankenhaus, sondern bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450, wo durch medizinisch geschultes Personal die weitere Vorgehensweise erklärt wird. Abstriche werden auf behördliche Anordnung gemacht.

1450 nur bei Symptomen wählen!

Bei allgemeinen Fragen ist die kostenlose Hotline der AGES 0800/555621 zu wählen.