Sorgentelefon für Familien

Burgenländische Beratungsstellen wie das Frauenhaus, das Gewaltschutzzentrum und der Verband der PsychotherapeutInnen bieten von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr telefonische Hilfe an. Bei der Hotline finden Jugendliche, Kinder, alleinerziehende Frauen und Eltern einen Ansprechpartner, mit dem sie über ihre Sorgen und Ängste in Zusammenhang mit der aktuellen Situation reden können. Außerdem ermöglicht die Hotline telefonisch Unterstützung in Überforderungssituationen.

Für Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) ist dieses Sorgentelefon eine wichtige Begleitmaßnahme zur Bekämpfung der Corona-Krise. Mit der Hotline wolle man vor allem alleinerziehenden Frauen und Männern sowie Familien, die an ihre erzieherischen Grenzen geraten unterstützen. Oft könne schon durch Zuhören und Plaudern Entlastung für die Betroffenen geschaffen werden, so Eisenkopf. Das Telefon wird jeweils von drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich halbtageweise abwechseln, betreut.