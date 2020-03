Restaurants stellen auf Lieferservice um

Rindfleisch mit Semmelkren, Schnitzel oder Zander – so sieht der Wochen-Speiseplan dieser Tage bei Josip Durkov in Baumgarten (Bezirk Mattersburg) aus. Der Wirt liefert, seit sein Gasthaus geschlossen ist, jeden Tag ein Tagesmenü aus. „Es ist halt für uns auch schwierig, weil das komplettes Neuland ist. Ich fahre zwei Mal am Tag einkaufen, weil ich selbst nicht weiß, was wir brauche, wie wird es angenommen“, so Durkov.

ORF

Sind die Speisen verpackt, werden sie vor der Haustüre der Kunden abgestellt. Bezahlt wird quasi kontaktlos, die Kunden legen das Geld in ein Kuvert, das am Ende der Woche abgeholt wird.

Getränke frei Haus

Auch der Getränkehändler Dobrovits in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) liefert die Getränke direkt vor die Haustür. Zu seinen Kunden gehören vorwiegend ältere Menschen, es seien aber auch einige Junge dabei.

ORF

Je nach Bedarf werden Touren zusammengestellt und die Getränke ausgeliefert. Auch hier wird der Kontakt mit den Kunden vermieden. Die Kunden legen das Geld vorab hin und die Kisten werden einfach abgestellt. Beliefert werden die Bezirke Eisenstadt und Mattersburg.